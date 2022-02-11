Украина из-за войны с Россией потеряла $280 миллиардов

Украина в 2014-2020 годах из-за войны с Россией ежегодно теряла по 40 миллиардов долларов непроизведённого валового внутреннего продукта.

Об этом говорится в новом отчете Британского Центра экономики и бизнес-исследований (CEBR).

"Новый анализ, проведенный Центром экономических и бизнес-исследований, показывает, что потеря производства Украины в период с 2014 по 2020 год из-за конфликта с Россией составляет 280 миллиардов долларов США, или до 40 миллиардов долларов США в год, что составляет 19,9% доконфликтного ВВП Украины", — сказано в исследовании.

Аннексия Крыма в 2014 году стоила Украине до 58 миллиардов долларов потерянного ВВП, а ежегодные потери от войны на Донбассе оценили в сумму до 14,6 миллиарда долларов.

Совокупные капитальные потери в Крыму и на Донбассе от утраченных или поврежденных украинских активов оцениваются в $117 млрд.

Также указывается, что война оказала серьезное влияние на торговлю и инвестиции и привела к значительным потерям активов и налоговых поступлений.

Это снизило доверие инвесторов к экономике Украины, что, в свою очередь, привело к потере инвестиций в размере 72 миллиардов долларов или до 10,3 миллиарда долларов ежегодно, тогда как постоянный спад экспорта страны привел к общим потерям до 162 миллиардов долларов с 2014 по 2020 годы.

Финансы государственного сектора также пострадали: за эти годы потерянные налоговые поступления в совокупности составляли до 48,5 миллиарда долларов.

По мнению аналитиков CEBR, Украина могла бы потратить до 63,3 миллиарда долларов на невоенную деятельность за этот период, если бы не конфликт. Но на фоне вероятного обострения российской агрессии эти расходы будут расти и, скорее всего, уже выросли за последний период эскалации конфликта.

"В сочетании с предполагаемыми дополнительными военными расходами до 14,9 миллиарда долларов между 2014 и 2020 годами, которые иначе не были бы необходимы, Украина имела бы на 63,3 миллиарда долларов больше, которые потратила бы на невоенную деятельность за этот период", — добавили в CEBR.

Отмечается, что CEBR в своем отчете использовал методологию «потерянного результата», которая является общепринятым подходом к изучению экономических потерь во время военных действий. Данное исследование было сделано по поручению правительства Украины.

Центр экономических и бизнес-исследований ㅡ это независимая консалтинговая компания, которая проводит анализ, дает прогнозы и стратегические советы крупным британским и транснациональным компаниям, финансовым учреждениям, государственным ведомствам и агентствам и торговым органам.

Отметим, последние месяцы западные, в первую очередь американские, СМИ регулярно публикуют сообщения и инсайды о возможном российском вторжении и шагах по подготовке к нему.

В свою очередь Владимир Зеленский прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое, по его словам, очень негативно сказывается на украинской экономике.