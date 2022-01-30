Украинская разведка вывезла из Киева на запад страны секретные документы и оборудование — The Washington Post

Из Киева на запад страны украинская разведка якобы вывезла секретную документацию и оборудование.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

"Зеленский и его команда не исключают, что Россия может вторгнуться, и, судя по многим внешним признакам, Украина готовится к войне. Страна получает поставки оружия и военной помощи от союзников. Волонтеры тренируются сражаться на улицах Киева. Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, по словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные операции", - пишет The Washington Post.

По мнению издания, западных чиновников встревожил публичный скептицизм Зеленского и его команды.

"Есть раскол среди его административных советников и того, что он может слышать от своих военных и разведывательных служб", - сказал правительственный чиновник США, специализирующийся на делах России.

"Я думаю, что Зеленский и его политическая команда работают, исходя из собственного набора приоритетов, и они не обязательно совпадают с приоритетами разведки и военных", - заявил чиновник США.

Как пишет The Washington Post, по словам одного высокопоставленного европейского дипломата, "вместо того, чтобы посвятить все свое внимание подготовке украинского общества к борьбе, Зеленский сосредоточен на рассмотрении обвинений в государственной измене против своего предшественника Петра Порошенко, который в этом месяце прилетел в Украину, чтобы защищать себя в суде. Каждый обвиняет другого в политической вендетте".

"Борьба еще больше расколола украинскую политическую жизнь в то время, когда единство крайне необходимо", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что это вызывает вопросы у союзников по НАТО о том, насколько Зеленский сможет удержать ситуацию под контролем, если начнется война.

"По словам дипломата, тон Зеленского и его команды начинает меняться на более обеспокоенный. Но сохраняется неуверенность в том, согласуют ли украинцы свой ответ с тем, что, по их мнению, хотят услышать лидеры стран НАТО", - пишет издание.

"Общественная паника также может привести к социальным волнениям, опасаются советники Зеленского, и дестабилизировать его администрацию, возможно, проложив путь Москве для назначения лидеров, более благосклонных к Кремлю. Действительно, американские и британские официальные лица опасаются, что Путин пытается реализовать такую схему", - сообщает издание.

The Washington Post напоминает, что на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс публично обвинила Россию в организации заговора с целью создания промосковского правительства во главе с бывшим депутатом украинского парламента (речь о так называемом "оккупационном правительстве Мураева", что многие восприняли как фейк).

Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Гарант пообещал, что в стране будет все спокойно весь 2022 год.

Чтобы убедить в этом зарубежные СМИ, которые распространяют информацию о планах России начать полномасштабную войну, гарант провел большую пресс-конференцию. В ее ходе президент заверил, что ВСУ и украинские власти контролируют ситуацию на границах.