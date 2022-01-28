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Политика
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Дело о госизмене Порошенко: суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения на 11 февраля

порошенко
Выступление Петра Порошенко. Скриншот видео канала "Прямий"

Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательство пятого президента Украины Петра Порошенко. Это связано с тем, что до сих пор не поступили материалы уголовного дела, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Направлен запрос в Печерский районный суд о том, чтобы направили в апелляционный суд материалы уголовного производства. По состоянию на сейчас материалы уголовного производства из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили по причинам, которые не зависят от коллегии судей", сказал председатель коллегии апелляционного суда.

Порошенко заявил, что заседание по рассмотрению апелляций на меру пресечения сорвано по решению Офиса президента, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Офис президента дал приказ Печерскому суду не передавать документы в апелляционный суд, сорвать это заседания. Потому что они еще не подобрали компромат на судей, которые должны принять незаконное решение", — сказал Порошенко в зале судебного заседания Киевского апелляционного суда.

Правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

В ГБР заявили, что будут обжаловать меру пресечения в виде личного обязательства, которую 19 января Печерский суд пятому назначил Петру Порошенко по делу о госизмене. Также такое намерение озвучили и в Офисе генерального прокурора.

Автор:
Сергей Горелов