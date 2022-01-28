Дело о госизмене Порошенко: суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения на 11 февраля

Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательство пятого президента Украины Петра Порошенко. Это связано с тем, что до сих пор не поступили материалы уголовного дела, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Направлен запрос в Печерский районный суд о том, чтобы направили в апелляционный суд материалы уголовного производства. По состоянию на сейчас материалы уголовного производства из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили по причинам, которые не зависят от коллегии судей", — сказал председатель коллегии апелляционного суда.

Порошенко заявил, что заседание по рассмотрению апелляций на меру пресечения сорвано по решению Офиса президента, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Офис президента дал приказ Печерскому суду не передавать документы в апелляционный суд, сорвать это заседания. Потому что они еще не подобрали компромат на судей, которые должны принять незаконное решение", — сказал Порошенко в зале судебного заседания Киевского апелляционного суда.

Правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

В ГБР заявили, что будут обжаловать меру пресечения в виде личного обязательства, которую 19 января Печерский суд пятому назначил Петру Порошенко по делу о госизмене. Также такое намерение озвучили и в Офисе генерального прокурора.