Генпрокуратура обжалует меру пресечения Порошенко, — Венедиктова

Офис генерального прокурора обратится в суд, чтобы обжаловать меру пресечения, назначенную пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем видеообращении.

"Мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", — сказала генпрокурор.

19 января Печерский суд Киева отказался брать под стражу Порошенко, отпустив политика под личное обязательство. Венедиктова видит в этом позитивные моменты для следствия: суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения.

В то же время сторона обвинения требовала более жестких мер, а именно взять Порошенко под стражу с залогом в 1 миллиард гривен.

Примечательно, что подозрение об госизмене подписала не Венедиктова, а ее заместитель. Сама же генпрокурор ушла в отпуск в день объявления подозрения пятому президенту.

Она долгое время не комментировала происходящее, но теперь подчеркивает: "Есть позиция Офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора. И она заключается в том, что народному депутату – пятому президенту поставлено в известность о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сообщено способом, определенным законом."

Сам Порошено считает, что ему не вручали подозрение, а в суд он явился по собственной инициативе и чтобы узнать свой статус.