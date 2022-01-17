Порошенко вернулся в Украину: следователи ГБР пытались вручить экс-президенту повестку в суд, он снова их проигнорировал

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко утром 17 января вернулся в Киев. Возле аэропорта его встречают сотни людей: политики, активисты, журналисты, а также полиция.

Во время прохождения пограничного контроля сотрудники Государственного бюро расследований снова пытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. При этом политик отказался получить документы, заявили в ГБР.

В то же время Порошенко считает, сто следователи незаконно пытались забрать его паспорт.

"Только что в течение 15 минут правоохранители незаконно пытались не допустить меня на территорию Украины. Это они объясняли тем, что должны установить мое лицо, разрабатывая сценарий недопуска меня. Ситуацию удалось решить с помощью того, что на борту находились журналисты. Спасибо всем, сейчас у меня суд", — сказал Порошенко журналистам после прилета.

Со сцены бывший президент заявил, что сейчас едет в Печерский суд, как он и обещал ранее

Порошенко провел последний месяц в дипломатическом турне в странах Европы. В Киев он вернулся около 9:10 утра 17 января рейсовым самолетом из Варшавы. Эту дату Порошенко назвал во время брифинга перед вылетом в Украину, тогда же он сравнил себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который вернулся в Россию также 17 числа.

В аэропорту "Киев" пятого президента встретили политики, журналисты, активисты, которые его поддерживают.

Сотни людей пришли к аэропорту за несколько часов до прилета Порошенко, организовав полноценный митинг. Они выкрикивают различные лозунги в поддержку экс-президента.

Активисты встречают Порошенко. Фото: Facebook депутата Владимира Вятровича

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

До этого сотрудники ГБР пытались вручить повестку о вызове на допрос Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа, сел при них в автомобиль и уехал. После этого Петр Порошенко улетел за границу, но заявил, что его поездка была запланирована заранее.

Позже в ГБР сообщили, что Порошенко купил билет на самолет в тот же день, когда ему пытались вручить повестку.

В "Европейской солидарности" опровергают эту информацию и заявляют, что лидер их партии сразу после возвращения в Украину пойдет в суд. В свою очередь органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко, в день его возвращения в страну, то есть 17 января.