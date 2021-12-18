После попытки ГБР вручить повестку о подозрении, Петр Порошенко улетел за границу

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после того, как сотрудники Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить ему повестку, отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Так, 17 декабря народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко опубликовал фото, где Петр Порошенко стоит на посадку на рейс на Стамбул.

Фото: Фейсбук Александр Мережко

В партии Порошенко "Евросолидарность" подтвердили его вылет за границу (после попытки вручить повестку для получения подозрения), правда уверяют, что это "заранее запланированная поездка". И что у него намечены некие встречи в Турции, а потом участие в форуме в Польше 20-21 декабря.

"В субботу и воскресенье Порошенко проведет ряд встреч в Турции. В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле", - говорится в сообщении.

В "Евросолидарности" добавили, что об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора.

"Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей", - отмечено в посте.

При этом 20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Как сообщается, также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить повестку народному депутату и пятому президенту Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

Отметим, следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля из "ДНР" и "ЛНР", в рамках которого объявлено подозрение в госизмене депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, начало отрабатывать версию о причастности к этой схеме Порошенко еще в октябре.

Тогда в СБУ заявляли, что следствие в угольном деле Медведчука уже располагает показаниями бывших членов правительства и руководителей госпредприятий, которые могут привести "к дополнительным подозрениям".