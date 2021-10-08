Медведчуку предъявлено новое подозрение: вменяют госизмену из-за поставок угля из ОРДЛО

Депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем содействия организации поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса на подконтрольную территорию.

Как сообщает Служба безопасности Украины, нардепу инкриминируют статью 111 и часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

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"В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость", — заявляют в спецслужбе.

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Как описывают в СБУ, при посредничестве Медведчука был организован сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, "используя полномочия Национального банка Украины и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР".

Отдельным эпизодом, как заявил на брифинге о подозрении нардепу глава СБУ Иван Баканов, было осуществление уголовного преследования руководителя госпредприятия "Укринтерэнерго", которое заключило договор на поставку "якобы некачественного" угля из ЮАР.

"В итоге эти контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране. Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины", — отметил он.

Глава СБУ заявил, что такие действия следует трактовать как государственную измену и подрыв энергетической независимости Украины.

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"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы. Мое четкое убеждение — эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия — это подрыв энергетической независимости Украины", — сказал он.

Глава СБУ и генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге также обнародовали ряд аудиозаписей, которые, по их мнению, подтверждают существование угольной схемы и заинтересованность в ней властей России.

"На самом деле когда мы готовились сегодня к брифингу, скажу честно, волосы вставали дыбом от того цинизма, который присутствовал в действиях господина Медведчука", — поделился Баканов.

В спецслужбе отмечают, что экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается о реализации незаконных угольных схем с представителями российской власти, заявляя, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

"В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку бизнесмена Сергея Кузяры на оккупированной территории были выбраны два фактически не работающих угольных предприятия. Их руководителями назначены представители "Л/ДНР", им открыты банковские счета и с ними заключены договоры на поставку угля. Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков", — указывается в сообщении ведомства.

На брифинге Венедиктова также уточнила, что Кузяра имел давние связи в угольной сфере и был лично знаком с руководством самопровозглашенных республик и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории, потому ему была отведена роль переговорщика.

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"Он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленый коридор" из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию их директорам для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и так далее. Также он согласовывал процесс загрузки угля, его отправки на другую территорию, контролировал оплату боевикам наличными средствами. Эти вопросы согласовывались, в частности, с главарями боевиков", — сказала она.

По словам генпрокурора, бизнесмену в сентябре сообщили о подозрении также в госизмене и содействию террористической организации. Сейчас он находится под арестом с возможность выхода под залог в 500 млн грн.

В свою очередь, Баканов проинформировал, что бизнесмен Сергей Кузяра, которого следствие считает посредником в курировавшейся Медведчуком схеме, пытался сбежать, "но дальше Турции не смог и был возвращен на территорию Украины".

По данным правоохранителей, за время функционирования схемы пророссийские террористы были профинансированы в целом на сумму более 200 млн грн.

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"Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и тому подобное), впоследствии были реализованы", — подчеркнул Баканов.

Он отметил, что следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам. СБУ продолжает расследование в сотрудничестве с Госбюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

В свою очередь, Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что речь идет о периоде конца 2014 — начала 2015 года. Как заявила Венедиктова на брифинге, ей "особенно больно осознавать период времени между Иловайском и Дебальцево".

"Депутат активно "сотрудничал" с высшим руководством нашего государства по состоянию на 2014-2015 годы, имел фактическую возможность вести "переговоры и консультации" с высшими должностными лицами Украины, мог не только убеждать их, но и склонять этих людей к принятию нужного для него и, вероятно для них, решения", — подчеркнула она в своей записи.

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Таким образом, по словам генпрокурора, получив "зеленый свет" от высших государственных лиц Украины, руководство одного из министерств и ряда государственных предприятий получило незаконное распоряжение о заключении прямых договоров с предприятиями, реквизиты которых были переданы главарями "ДНР" и "ЛНР".

"О своих планах и действиях в ходе реализации заранее подготовленного плана этот депутат отчитывался, в том числе, перед высшим руководством РФ. Своими действиями, по мнению следствия и прокуроров, этот народный депутат поставил Украину в зависимость от "ЛНР" и "ДНР" в вопросах безопасности энергетической системы нашего государства", — добавила она.

На брифинге генпрокурор также дала понять, что и это, уже второе подозрение Медведчуку не было вручено ему лично.

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"Сегодня пытались прокуроры и следователи сообщить лично о подозрении под видеозапись. Лицо, пользуясь статусом народного депутата, сказало: "Вы меня будете задерживать? Не будете? Ну, я пошел". Конечно, чтобы задержать, есть четкие правила. Нельзя задерживать. Мы строим правовое государство. Потому нужно сообщить об этом лицу по месту регистрации, месту проживания и месту работы. Сегодня это все было сделано", — сообщила Венедиктова.

В то же время в вопросе вероятной меры пресечения для Медведчука между главой СБУ, выступившим за безальтернативный арест, и генпрокурором возникли разногласия. Последняя заявила, что "нельзя по такой категории дел идти безальтернативно", и депутату нужно дать возможность выйти на свободу под залог в 1 млрд грн.

Напомним, что с 13 мая Медведчук находится под домашним арестом по делу, где ему также вменяют госизмену, а также покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком нардепу Тарасу Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины; а также о создании организации "Проминь", целью которой заявлялась поддержка украинцев, которые едут работать и учиться в Россию и налаживать связи с ней, что правоохранители трактуют как создание инфраструктуры влияния РФ в Украине.