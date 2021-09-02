Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом еще до конца октября

Решение продлить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста одиозному украинскому политику куму российского президента Владимира Путина Виктору Медведчуку до 31 октября 2021 года Печерский районный суд Киева принял 2 сентября 2021 года.

Политику также запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме того, он должен носить электронный контролирующий браслет.

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Такое решение суда было обосновано стороной обвинения "рисками влияния на свидетелей на стадии судебного рассмотрения".

Отметим, 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено.

Напомним, под домашним арестом Виктор Медведчук находится с 13 мая 2021 года. Тогда он признал, что выступает против нынешнего политического курса страны, как и указано в подозрении ему.

О подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым — передача под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами – Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку было дистанционно сообщено 11 мая 2021 года.

Отметим, после открытия против Медведчука уголовного дела рейтинг ОПЗЖ упал. Согласно опросам социологической группы "Рейтинг" "Оппозиционная платформа — За жизнь" имеет поддержку лишь 12,4% респондентов и определившихся, упав на четвертое место. Предыдущий опрос "Рейтинга", проведенный 30 июня — 3 июля, давал ОПЗЖ 12,8% и третье место.

Решение суда продлить лицу своей партии круглосуточный арест присутствующие в зале однопартийцы Медведчука встретили криками "Ганьба".