Политика и экономика 40 минут назад

Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом еще до конца октября

Сторона обвинения просила Печерский районный суд Киева продлить ранее принятую меру пресечения народному депутату фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку до 7 ноября.

Виктор Медведчук. Фото: Константин Мельницкий, Delo.ua Виктор Медведчук. Фото: Константин Мельницкий, Delo.ua
Виктор Медведчук. Фото: Константин Мельницкий, Delo.ua

Решение продлить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста одиозному украинскому политику куму российского президента Владимира Путина Виктору Медведчуку до 31 октября 2021 года Печерский районный суд Киева принял 2 сентября 2021 года.

Политику также запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме того, он должен носить электронный контролирующий браслет.

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Такое решение суда было обосновано стороной обвинения "рисками влияния на свидетелей на стадии судебного рассмотрения".

Отметим, 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено.

Напомним, под домашним арестом Виктор Медведчук находится с 13 мая 2021 года. Тогда он признал, что выступает против нынешнего политического курса страны, как и указано в подозрении ему.

О подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым — передача под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами –  Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку было дистанционно сообщено 11 мая 2021 года.

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Отметим, после открытия против Медведчука уголовного дела рейтинг ОПЗЖ упал. Согласно опросам социологической группы "Рейтинг" "Оппозиционная платформа — За жизнь" имеет поддержку лишь 12,4% респондентов и определившихся, упав на четвертое место. Предыдущий опрос "Рейтинга", проведенный 30 июня — 3 июля, давал ОПЗЖ 12,8% и третье место.

Решение суда продлить лицу своей партии круглосуточный арест присутствующие в зале однопартийцы Медведчука встретили криками "Ганьба".

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