Суд отправил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева отказался избирать депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд решил отправить его под домашний арест до 9 июля включительно.

Медведчук будет обязан прибывать по первому требованию в органы следствия или в суд, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения прокурора, следователи или суда, сообщать о возможном смене места проживания и работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями по делу.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора, который требовал ареста политика с возможностью выхода под залог в 300 млн грн.

Отметим, что заседание по избранию меры пресечения нардепу длилось почти шесть часов. На заседании присутствовали три прокурора, при этом самого депутата защищают пять адвокатов.

Сам Медведчук рассказал суду, что подозрение ему надлежащим образом вручено не было, потому он не может считаться подозреваемым с 11 мая, как об этом заявляет сторона обвинения. По словам нардепа, что ему не присылали подозрения ни домой, ни в Раду, как об этом было заявлено накануне на брифинге главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Однако 12 мая, явившись самостоятельно в Офис генпрокурора, Медведчук с текстом подозрения все же ознакомился.

В то же время, обосновывая необходимость применения к политику такой меры пресечения, прокурор заявил, что Медведчук может скрываться от следствия. Более того, сторона обвинения считает, что нардеп может связываться с представителями России и согласовывать с ними действия, в связи с чем его нужно изолировать.

В Кремле же, напомним, заявили, что считают ситуацию вокруг Медведчука внутренним делом Украины и оказывать ему какую-либо помощь вряд ли будут, да и за ней политик пока не обращался.

Выступая в суде, нардеп также признал, что выступает против нынешнего политического курса страны, как и указано в подозрении ему. В то же время, как добавил Медведчук, сославшись на результаты соцопросов, не разделяют курс Украины около 65-70% граждан.

Сторона защиты при этом уточнила суду, что вообще не считает подзащитного подозреваемым, поскольку ему официально не сообщили о подозрении до сих пор. В связи с этим, отметили адвокаты, избрание меры пресечения Медведчуку является невозможным.

По данным адвокатов, отправленное ему из Офиса генпрокурора по почте подозрение по состоянию на 13 мая так и не доставлено и находится на сортировочном центре "Укрпочты". Впоследствии судья приобщил эти документы к делу.

Также защита аргументировала свой довод о том, что нардеп не намерен скрываться, демонстрацией повесток Медведчуку на допросы в СБУ, на которых не было подписей того, кто их составил. При этом, как подчеркивают адвокаты, нардеп все равно на допросы приходил.

Выступивший на заседании адвокат также отверг утверждение обвинения, что Медведчук может, находясь на свободе, спрятать какие-то компрометирующие документы или предметы. Он напомнил, что дома у нардепа проходил многочасовой обыск, в ходе которого ничего изъято не было, и следовательно, скрывать ему там нечего.

Кроме того, защитник Медведчука подчеркнул, что счета, автомобили, недвижимость и прочее имущества депутата, наличием которого прокуратура обосновывала сумму залога, ныне находятся под санкциями и воспользоваться ими, в том числе для обеспечения оплаты залога, депутат не может. На это же в своей речи указывал и сам Медведчук.

В итоге защита политика призвала суд вообще не избирать ему никакой меры пресечения, указывая на большое число нарушений стороны обвинения и отсутствие внятного обоснования для ареста.

При этом около 16:40 в здание суда попыталась прорваться группа националистически настроенных граждан, устроив короткую потасовку, после чего суд полностью закрыли, никого не впуская и не выпуская.

После небольшого перерыва около 17:30 суд возобновил заседание, и адвокаты Медведчука снова взяли слово, повторив часть упомянутых доводов. При этом защита заявила, что доказательства по делу собирались неуполномоченными лицами и не могут браться во внимание и обосновывать любое подозрение. По словам адвоката нардепа, дело было открыто СБУ, однако согласно УПК, дела против депутатов Рады должны открываться лично генеральным прокурором.

Затем судья Вячеслав Пидпалый высказал ряд претензий стороне обвинения по части непредоставления суду ряда важных документов. В частности, выяснилось, что прокуратура не предоставила доказательств по эпизоду о якобы разглашении Медведчуком секретных данных о некой военной части.

Кроме того, оказалось, что следствие вообще не проводило экспертизу относительно суммы возможного ущерба, якобы нанесенного Медведчуком Украине по эпизоду о передаче газового месторождения на крымском шельфе.

Судья также выразил недоумение методикой расчета суммы залога для Медведчука в 300 млн грн, удивившись "почему не 1 млрд" и заявив, что неизвестно, есть ли у нардепа сейчас такие деньги в распоряжении, а по годовой декларации об имуществе и доходах это оценивать некорректно.

В свою очередь, несколько депутатов Рады от ОПЗЖ, включая сопредседателя фракции Юрия Бойко, подали суду заявления о желании взять Медведчука на поруки, если суд все же решиться определить ему какую-то меру пресечения.

Отметим, что утром нардеп Ренат Кузьмин заявлял, что на поруки Медведчука хотят взять 40 депутатов от ОПЗЖ (всего их во фракции числится 44).

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака. В то же время, по данным СБУ, сам Козак ныне сбежал в Россию.

Еще одним эпизодом в ОГП назвали якобы передачу в августе 2020 года Медведчуком Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке.

Третьим эпизодом была названа причастность подозреваемых к созданию организации "Проминь", целью которой заявляется поддержка украинцев, которые едут работать и учиться в Россию, налаживать связи с ней. Правоохранители же расценивают это как создание инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов путем сбора персональных данных украинцев м их вербовки для влияния на внутреннюю политику Украины, распространения через них российской пропаганды или информации в выгодном РФ контексте.