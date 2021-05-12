Кремль о подозрении Медведчуку: "Внутреннее дело Украины, помощь мы вряд ли окажем"

В Кремле считают ситуацию вокруг депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука внутренним делом Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутреннее дело Украины. Но мы наблюдаем за этим самым тщательным образом и хотели бы убедиться, что за этим не стоит преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина с целью избавиться от политического конкурента", — сказал Песков.

По его словам, это было бы недопустимо "с точки зрения современного государства, с точки зрения духа и буквы демократии".

Отвечая на вопрос, готова ли РФ предоставить Медведчуку политическое убежище, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что украинский нардеп за таковым не обращался.

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался... Он не обращался, насколько я знаю, за помощью, и вряд ли мы можем оказать ему какую-то помощь на фоне преследования, которое сейчас имеет место", — сказал Песков.

Напомним, Медведчуку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. Перед этим в доме политика в его отсутствие прошел обыск.

По данным СБУ, глава политсовета ОПЗЖ находится где-то в Украине, что сам он и подтвердил через пресс-службу партии.