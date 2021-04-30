Политика 60 минут назад

Медведчук в 2014 докладывал Суркову о работе Контактной группы по Донбассу, — СМИ

Телефонные переговоры политика, попавшего под санкции, попали в сеть

Медведчук в 2014 докладывал Суркову о работе Контактной группы по Донбассу, — СМИ Медведчук в 2014 докладывал Суркову о работе Контактной группы по Донбассу, — СМИ

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-советник президента Российской Федерации Владислав Сурков в 2014 обсуждали план действий относительно работы Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Это следует из опубликованных "24 каналом" записей разговора политиков.

Кратко и по делу в Telegram

Медведчук рассказал Суркову о недовольстве Украины по поводу того, что переговоры будут вестись не непосредственно с лидерами сепаратистов ОРДЛО, а с их представителями.

В частности, этим фактом возмутился экс-президент Леонид Кучма.

"Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать", — отреагировал на эти слова Сурков.

Он отметил, что контакты Группы продолжатся с участием уполномоченных "Л/ДНР": "У нас чистая позиция — никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу. Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется)".

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