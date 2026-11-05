Цена нефти на 5 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в четверг, 5 ноября, падают четвертый день подряд на фоне ожиданий, что поражения Республиканской партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс на этой неделе могут снизить риск дальнейшей эскалации войны между США и Израилем против Ирана.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 5 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $93,82 – 0,85% WTI $86,92 – 1,36% Urals $92,16 +1.24%

Фьючерсы на Brent упали на 80 центов, или 0,85%, до 93,82 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 1,2 доллара или 1,36% до 86,92 доллара.

Оба индекса упали более чем на 8% за предыдущую сессию, закрывшись на самом низком уровне с 31 августа.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снижаются четвертый день подряд из-за ожиданий, что результаты выборов в Конгресс США снизят риск эскалации войны с Ираном.

Поражение Республиканской партии и формирование демократического Конгресса ограничивают военные возможности Дональда Трампа, побуждая его искать пути урегулирования конфликта.

Аналитики Sparta Commodities отмечают, что рынок уже учитывает высокую вероятность завершения боевых действий. Деэскалация способствует восстановлению поставок сырья с Ближнего Востока, а движение танкеров через Ормузский пролив почти вернулось к довоенным показателям, хотя и с более высокими затратами.

Согласно данным JPMorgan, возобновление экспорта из стран Персидского залива вернуло мировой рынок к профициту нефти, который в октябре достиг 1,4 млн баррелей в день. Впрочем, рыночная неопределенность будет сохраняться не менее января, когда новый состав Конгресса официально вступит в свои права.