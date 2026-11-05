Ціна нафти на 5 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у четвер, 5 листопада, падають четвертий день поспіль на тлі очікувань, що поразки Республіканської партії президента США Дональда Трампа на виборах до Конгресу цього тижня можуть зменшити ризик подальшої ескалації війни між США та Ізраїлем проти Ірану.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 5 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $93,82 - 0,85% WTI $86,92 - 1,36% Urals $92,16 +1.24%

Ф'ючерси на Brent впали на 80 центів, або 0,85%, до 93,82 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 1,2 долара, або 1,36%, до 86,92 долара.

Обидва індекси впали більш ніж на 8% за попередню сесію, закрившись на найнижчому рівні з 31 серпня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знижуються четвертий день поспіль через очікування, що результати виборів до Конгресу США зменшать ризик ескалації війни з Іраном.

Поразка Республіканської партії та формування демократичного Конгресу обмежують військові можливості Дональда Трампа, спонукаючи його шукати шляхи до врегулювання конфлікту.

Аналітики Sparta Commodities зазначають, що ринок уже враховує високу ймовірність завершення бойових дій. Деескалація сприяє відновленню постачання сировини з Близького Сходу, а рух танкерів через Ормузьку протоку майже повернувся до довоєнних показників, хоч і з вищими витратами.

Згідно з даними JPMorgan, відновлення експорту з країн Перської затоки повернуло світовий ринок до профіциту нафти, який у жовтні досяг 1,4 млн барелів на день. Втім, ринкова невизначеність зберігатиметься щонайменше до січня, коли новий склад Конгресу офіційно вступить у свої права.