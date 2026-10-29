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ЄС вивільнить 42 млн барелів нафти заради зниження цін на пальне

дизель
ЄС відкриває резервні запаси нафти, щоб знизити ціни на пальне / Depositphotos

Протягом трьох місяців країни ЄС планують вивільнити 42 млн барелів стратегічних нафтових запасів, щоб знизити ціни на пальне. Половина цього обсягу припаде на дизель.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Коли на ринок надійде додаткове пальне

Міністр економіки Франції Ролан Лескюр перед зустріччю міністрів енергетики ЄС у Люксембурзі заявив, що його країна найближчими днями поставить на ринок 10 млн барелів дизельного палива, про вивільнення яких оголосила минулого місяця. Очікується, що ефект для цін буде помітним уже наступного тижня.

Французькі резерви постачатимуть за собівартістю. За оцінкою Лескюра, це дасть змогу знизити ціни на дизель на 12–18 євроцентів за літр.

"Дизельне паливо є в центрі наших викликів", — заявив він, а також зазначив, що Європа залишає можливість для подальшого вивільнення запасів, якщо це буде потрібно.

Скільки нафти планують вивільнити

Минулого місяця країни "Великої сімки" домовилися вивільнити до 100 млн барелів нафти. Ця домовленість стала продовженням скоординованого кроку Міжнародного енергетичного агентства, яке в березні організувало вивільнення 400 млн барелів запасів.

На думку аналітиків, додаткові постачання мають збільшити пропозицію на ринку та допомогти стримати ціни на пальне. Водночас подальша динаміка залежатиме від ситуації на нафтовому ринку та обсягів попиту.

Нагадаємо, Франція очолила рейтинг країн ЄС із найдорожчим дизелем – 2,36 € за літр. Це змусило уряд запровадити пільгові ціни та випустити на ринок резервне пальне для підтримки населення, фермерів і бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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