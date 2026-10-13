У Франції ціни на бензин є одними з найвищих в ЄС: як уряд планує допомогти водіям

Франція очолила рейтинг країн ЄС із найдорожчим дизелем – 2,36 € за літр. Це змусило уряд запровадити пільгові ціни та випустити на ринок резервне пальне для підтримки населення, фермерів і бізнесу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Euronews.

Пільгові ціни і термін дії

Зниження вартості стане можливим завдяки продажу за собівартістю 10 мільйонів барелів (1,59 млрд л) дизельного пального зі стратегічних резервів, куплених до початку війни в Ірані за ціною 0,28 € за літр.

За попередніми розрахунками, роздрібна вартість дизелю зменшиться на 0,12–0,18 € за літр. Пільгові ціни почнуть діяти з 1 листопада, і зберігатимуться до кінця січня 2027 року.

"Зіткнувшись із кризою, яку ми не обирали, ... держава бере на себе свою відповідальність. Це зниження також позначиться на ціні на побутове мазут, на дизельне паливо, що продається транспортним фахівцям, а також на дизельне паливо, яке використовують фермери, рибалки та будівельники", — заявив прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню.

За даними уряду, продаж пального з резервів дозволить французьким водіям економити приблизно 10 € на кожному заправленому баку.

Порівняння цін у Франції та країнах ЄС

Станом на 5 жовтня середня вартість дизельного пального у Франції сягнула 2,355 € за літр, що вище за середній показник по ЄС у 2,149 € за літр. У сусідніх країнах ціни становили:

Бельгія — 2,35 €;

Італія — 2,27 €;

Німеччина — 2,25 €;

Іспанія — 1,92 €.

З урахуванням середньої заробітної плати працівник у Франції за один робочий день може купити 52,8 літра дизеля, тоді як у Німеччині — 62,3 літра, а в Іспанії — 54,2 літра. При цьому заправка повного бака у Франції коштує 4,4% від середньої чистої місячної заробітної плати.

Ситуація з бензином є аналогічною: Франція перебуває серед країн із найвищими цінниками — 2,21 € за літр при середньому показнику по ЄС у 2,01 € за літр. Вищі ціни зафіксовано лише в Данії (2,61 €), Нідерландах (2,43 €) та Фінляндії (2,37 €). За один робочий день у Франції можна придбати 56,2 літра бензину при середньоєвропейському рівні 57,4 літра.

Витрати на опалювальний мазут

Додаткове навантаження на домогосподарства створює й вартість опалення. Станом на 5 жовтня 1000 літрів побутового мазуту у Франції коштували 1 907,08 €, що на 165,14 € дорожче за середній показник по ЄС. Для порівняння, у Німеччині ця кількість мазуту коштує 1 726,4 €, у Бельгії — 1 533,4 €, а в Іспанії — 1 495,34 €.

Раніше повідомлялося, що через рекордне зростання цін на пальне європейські водії тепер переплачують близько 30 євро за кожні 50 літрів дизеля порівняно з початком року. Загалом по континенту щоденні додаткові витрати сягають 203 млн євро.