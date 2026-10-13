Во Франции цены на бензин являются одними из самых высоких в ЕС: как правительство планирует помочь водителям

Франция возглавила рейтинг стран ЕС с самым дорогим дизелем – 2,36 € за литр. Это вынудило правительство ввести льготные цены и выпустить на рынок резервное горючее для поддержки населения, фермеров и бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Euronews.

Льготные цены и срок действия

Снижение стоимости станет возможным благодаря продаже по себестоимости 10 миллионов баррелей (1,59 млрд л) дизельного горючего из стратегических резервов, купленных к началу войны в Иране по цене 0,28 € за литр.

По предварительным расчетам розничная стоимость дизеля уменьшится на 0,12–0,18 € за литр. Льготные цены начнут действовать с 1 ноября и будут сохраняться до конца января 2027 года.

"Столкнувшись с кризисом, который мы не выбирали, ... государство берет на себя свою ответственность. Это снижение также скажется на цене на бытовой мазут, на дизельное топливо, продаваемое транспортным специалистам, а также на дизельное топливо, которое используют фермеры, рыбаки и строители", - заявил премьер-министр Франции Себастьян.

По данным правительства, продажа горючего из резервов позволит французским водителям экономить примерно 10€ на каждом заправленном баке.

Сравнение цен во Франции и странах ЕС

По состоянию на 5 октября средняя стоимость дизельного горючего во Франции достигла 2,355 € за литр, что выше среднего показателя по ЕС в 2,149 € за литр. В соседних странах цены составляли:

Бельгия - 2,35 €;

Италия - 2,27 €;

Германия - 2,25 €;

Испания - 1,92 €.

С учетом средней заработной платы работник во Франции за один рабочий день может купить 52,8 литра дизеля, тогда как в Германии – 62,3 литра, а в Испании – 54,2 литра. При этом заправка полного бака во Франции стоит 4,4% средней чистой месячной заработной платы.

Ситуация с бензином аналогична: Франция находится среди стран с самыми высокими ценниками — 2,21 € за литр при среднем показателе по ЕС в 2,01 € за литр. Более высокие цены зафиксированы только в Дании (2,61 €), Нидерландах (2,43 €) и Финляндии (2,37 €). За один рабочий день во Франции можно купить 56,2 литра бензина при среднеевропейском уровне 57,4 литра.

Расходы на отопительный мазут

Дополнительную нагрузку на домохозяйства создает и стоимость отопления. По состоянию на 5 октября 1000 литров бытового мазута во Франции стоили 1 907,08 €, что на 165,14 € дороже среднего показателя по ЕС. Для сравнения, в Германии это количество мазута стоит 1 726,4 €, в Бельгии – 1 533,4 €, а в Испании – 1 495,34 €.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного роста цен на горючее европейские водители теперь переплачивают около 30 евро за каждые 50 литров дизеля по сравнению с началом года. В общей сложности по континенту ежедневные дополнительные расходы достигают 203 млн евро.