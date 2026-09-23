Рекордные цены на топливо: Европа ежедневно теряет сотни миллионов евро из-за дорогого дизеля

Из-за рекордного роста цен на топливо европейские водители теперь переплачивают около 30 евро за каждые 50 литров дизеля по сравнению с началом года. В общей сложности по континенту ежедневные дополнительные расходы достигают 203 млн евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным анализа европейской общественной организации Transport&Environment (T&E) на основе статистики Еврокомиссии, стоимость дизельного горючего в Европе с начала года выросла на 40%, тогда как бензин за этот же период подорожал на 28%. Главными факторами скачка стали перебои в судоходстве через Ормузский пролив и сокращение поставок с российских нефтеперерабатывающих заводов.

Почему подорожание самое болезненное ударило именно по Европе

Европейская экономика оказалась наиболее уязвимой к кризису из-за специфики своего автопарка:

дизель обеспечивает более 40% общего потребления нефтепродуктов в экономике ЕС, что является самым высоким показателем среди крупных регионов мира и вдвое превышает долю в США;

четыре из десяти автомобилей на дорогах Европы до сих пор работают на дизеле;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что импорт ископаемого топлива стоил блоку дополнительных 90 млрд евро с начала войны с Ираном.

На фоне кризиса лидеры отдельных стран требуют немедленного ослабления регуляторных требований. В частности президент Франции Эммануэль Макрон обратился в Брюссель с просьбой временно снизить требования к качеству горючего, что, по оценкам французских НПЗ, позволит увеличить выпуск продукции на 5–20%. Также он предложил разрешить продажу смеси B10 с 10-процентным содержанием биодизеля вместо стандартного горючего B7.

Напомним, ранее сообщалось, что горючее и смазочные материалы в ЕС за год подорожали почти на четверть. В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы в ЕС выросли на 23,8% в годовом исчислении, причем наибольшее удорожание зафиксировано в Болгарии, Литве и Финляндии.