Графики отключения света 17 октября: электроэнергию будут выключать во всех регионах

В пятницу, 17 октября, во всех регионах Украины для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности. В части областей также будут введены почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать с 06.00 до 23.59 во всех регионах Украины.

В этот же период в части областей будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от одной до 2,5 очередей.

Предпосылкой ограничений являются последствия массированных русских атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Потребителям советуют следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию после появления света по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 октября в части регионов Украины действовали графики почасовых отключений с 06:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до двух очередей. В этот же период для индустрии и бизнеса применяли графики ограничения мощности.