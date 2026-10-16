После обстрелов в нескольких областях ввели аварийные отключения света

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. В регионах, где применяются аварийные ограничения, ранее обнародованные почасовые графики пока не действуют.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

Аварийные отключения применяются без привязки к заранее определенным часам. В "Укрэнерго" отметили, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Ограничения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация может меняться, поэтому потребителям советуют следить за актуальной информацией местных операторов систем распределения.

Тех, у кого есть электроэнергия, призывают использовать ее бережливо, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, на 16 октября у части регионов были запланированы почасовые отключения объемом от 0,5 до двух очередей с 06:00 до 23:59, однако в регионах с аварийными ограничениями эти графики временно не действуют.