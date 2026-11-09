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Lamborghini Urus и легендарный ЗИЛ: какие необычные авто оказались среди лотов АРМА

Lamborghini
Раритетный ЗИЛ, люксовый Lamborghini и грузовик: реализующий АРМА / Unsplash

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществляет меры по реализации арестованного движимого имущества. Среди планируемых активов - премиальный внедорожник Lamborghini Urus, коллекционный лимузин ЗИЛ и грузовой транспорт для перевозки горючего.

Как пишет Dilo, об этом сообщила АРМА.

В список арестованного имущества вошли три транспортных комплекса и автомобили разных категорий - от специализированной грузовой техники до премиального внедорожника.

Какие автомобили выставляют на реализацию

Среди активов – седельный тягач DAF FT CF 85 2008 года выпуска вместе с полуприцепом-цистерной VAN HOOL B22065 1991 года выпуска.

Транспорт предназначен для перевозки горюче-смазочных материалов. Цистерна оборудована двумя отсеками, что позволяет перевозить бензин и дизельное топливо.

Еще один актив – коллекционный автомобиль ЗИЛ-4104 1981 года выпуска. Это лимузин представительного класса, который находится в Одессе.

Также Арма реализует премиальный внедорожник Lamborghini Urus. Автомобиль черного цвета выпущен в 2021 году и оснащен бензиновым двигателем V8 объемом 4,0 литра.

Что известно о реализации арестованного имущества

Перечисленные транспортные средства входят в активы, в отношении которых АРМА осуществляет меры по реализации.

В то же время в сообщении агентства не указана стартовая стоимость автомобилей, условия участия в торгах и даты проведения аукционов.

Реализация арестованного имущества является одним из устройств управления активами, переданными в управление АРМА. Вырученные от продажи средства должны сохранять экономическую стоимость таких активов в соответствии с установленными процедурами.

Напомним, АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Кропивницком, связанный с гражданином РФ. В актив входят 79% корпоративных прав ООО "Отель "Лондон"-Кировоград" и недвижимость общей площадью 2426,4 кв. м.

Автор:
Ольга Опенько

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