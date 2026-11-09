НАБУ и САП завершили расследование дела с выплатами по "зеленому" тарифу на 141,3 млн грн

НАБУ и САП завершили расследование дела о присвоении 141,3 млн грн, которые должны были выплатить производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу. По версии следствия средства получали за электроэнергию, которую солнечные электростанции на оккупированной части Запорожской области фактически не поставляли в украинскую энергосистему.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как работала схема

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета, впоследствии занимавший должность заместителя руководителя Офиса президента и входивший в наблюдательный совет "Нафтогаза", вместе с братом установили контроль над несколькими компаниями в сфере альтернативной энергетики.

В Васильевском районе Запорожской области эти предприятия построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт. Компании заключили договоры с государственным предприятием "Гарантированный покупатель" и продавали ему электроэнергию по "зеленому" тарифу.

После начала полномасштабного вторжения России и оккупации части области станции лишились связи с Объединенной энергосистемой Украины, были повреждены, а персонал эвакуирован. Несмотря на это, по версии следствия, предприятия продолжали отчитываться о производстве электроэнергии и получать за нее деньги.

Как выводили средства

Следователи установили, что в отчетности указывали ложные данные об объемах производства электроэнергии и технической готовности станций. Такие сведения подавали даже в периоды, когда электростанции полностью обесточены.

Полученные выплаты, по данным следствия, в дальнейшем передавали через связанные компании.

Общую сумму ущерба оценили в 141,3 млн грн. В январе 2026 года девяти лицам сообщили о подозрении.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов "Укрнафты" стоимостью свыше 2,88 млрд грн. По данным следствия, ее реализовали в 2017-2020 годах через подконтрольные компании.