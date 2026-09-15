- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" на 2,88 млрд грн
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов "Укрнафты" стоимостью более 2,88 млрд грн. По данным следствия, ее реализовали в 2017-2020 годах через подконтрольные компании.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Как работала схема
По данным следствия, ее реализовали в 2017-2020 годах через подконтрольные компании.
Руководители бизнес-группы передавали нефтепродукты подконтрольной компании по договорам комиссии. Часть ресурса затем передавали другим связанным компаниям, через которые продавали оптом и в розницу через сеть АЗС.
Средства от продаж перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе иностранных. Для сокрытия конечных владельцев использовали сеть оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Сент-Китс и Невисе и на Британских Виргинских Островах.
По предварительным подсчетам, объем нефтепродуктов составил почти 20% всего горючего, которое "Укрнафта" продала через АЗС в период реализации схемы.
Подозрения фигурантам
По первому эпизоду подозрения объявили четырем людям:
- одному из лидеров бизнес-группы, который, по данным следствия, являлся организатором схемы;
- акционеру нескольких подконтрольных компаний, координировавшего исполнителей;
- председателю правления и заместителю председателя правления по коммерческим вопросам подконтрольных акционерных обществ.
Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Относительно бывшего вице-президента "Укрнафты", который является иностранцем, подозрение составили в письменном виде и направили документы за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что директор частной компании подозревается в завладении средствами "Укрнафты" и уклонении от уплаты налогов почти на 10 млн гривен.