НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" на 2,88 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов "Укрнафты" стоимостью более 2,88 млрд грн. По данным следствия, ее реализовали в 2017-2020 годах через подконтрольные компании.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как работала схема

По данным следствия, ее реализовали в 2017-2020 годах через подконтрольные компании.

Руководители бизнес-группы передавали нефтепродукты подконтрольной компании по договорам комиссии. Часть ресурса затем передавали другим связанным компаниям, через которые продавали оптом и в розницу через сеть АЗС.

Средства от продаж перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе иностранных. Для сокрытия конечных владельцев использовали сеть оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Сент-Китс и Невисе и на Британских Виргинских Островах.

По предварительным подсчетам, объем нефтепродуктов составил почти 20% всего горючего, которое "Укрнафта" продала через АЗС в период реализации схемы.

Подозрения фигурантам

По первому эпизоду подозрения объявили четырем людям:

одному из лидеров бизнес-группы, который, по данным следствия, являлся организатором схемы;

акционеру нескольких подконтрольных компаний, координировавшего исполнителей;

председателю правления и заместителю председателя правления по коммерческим вопросам подконтрольных акционерных обществ.

Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Относительно бывшего вице-президента "Укрнафты", который является иностранцем, подозрение составили в письменном виде и направили документы за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что директор частной компании подозревается в завладении средствами "Укрнафты" и уклонении от уплаты налогов почти на 10 млн гривен.