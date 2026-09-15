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НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" на 2,88 млрд грн

НАБУ
НАБУ та САП розслідують схему з нафтопродуктами "Укрнафти" / НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн. За даними слідства, її реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як працювала схема

За даними слідства, її реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії. 

Керівники бізнес-групи передавали нафтопродукти підконтрольній компанії за договорами комісії. Частину ресурсу потім передавали іншим пов’язаним компаніям, через які його продавали оптом і в роздріб через мережу АЗС.

Кошти від продажу перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема іноземних. Для приховування кінцевих власників використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

За попередніми підрахунками, обсяг нафтопродуктів становив майже 20% усього пального, яке "Укрнафта" продала через АЗС у період реалізації схеми.

Підозри фігурантам

За першим епізодом підозри оголосили чотирьом людям:

  • одному з лідерів бізнес-групи, який, за даними слідства, був організатором схеми; 
  • акціонеру кількох підконтрольних компаній, який координував виконавців; 
  • голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств.

Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Щодо колишнього віцепрезидента "Укрнафти", який є іноземцем, підозру склали письмово та направили документи за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.

Раніше повідомлялося, що директор приватної компанії підозрюється у заволодінні коштами "Укрнафти" та ухиленні від сплати податків на майже 10 млн гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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