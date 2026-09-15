- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" на 2,88 млрд грн
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн. За даними слідства, її реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НАБУ.
Як працювала схема
За даними слідства, її реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії.
Керівники бізнес-групи передавали нафтопродукти підконтрольній компанії за договорами комісії. Частину ресурсу потім передавали іншим пов’язаним компаніям, через які його продавали оптом і в роздріб через мережу АЗС.
Кошти від продажу перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема іноземних. Для приховування кінцевих власників використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
За попередніми підрахунками, обсяг нафтопродуктів становив майже 20% усього пального, яке "Укрнафта" продала через АЗС у період реалізації схеми.
Підозри фігурантам
За першим епізодом підозри оголосили чотирьом людям:
- одному з лідерів бізнес-групи, який, за даними слідства, був організатором схеми;
- акціонеру кількох підконтрольних компаній, який координував виконавців;
- голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств.
Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Щодо колишнього віцепрезидента "Укрнафти", який є іноземцем, підозру склали письмово та направили документи за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Раніше повідомлялося, що директор приватної компанії підозрюється у заволодінні коштами "Укрнафти" та ухиленні від сплати податків на майже 10 млн гривень.