Морський експорт нафти з Росії зріс до двомісячного максимуму попри проблеми з переробкою

Морський експорт сирої нафти з Росії за чотири тижні до 4 жовтня зріс до 3,76 млн барелів на добу, досягнувши найвищого рівня з початку серпня. Зростання фізичних постачань разом із підвищенням цін підняло валову вартість цих партій до максимуму з періоду перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році. Проте вигоди для військового бюджету Кремля суттєво обмежили заборона на продаж дизельного пального та масштабні виплати субсидій нафтопереробникам.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Збільшення експорту сирої нафти спричинене регулярними ударами українських безпілотників, які вивели з ладу низку російських нафтопереробних заводів. Попри те, що у вересні інтенсивність атак знизилася до тримісячного мінімуму, темпи ударів випереджали швидкість проведення ремонтних робіт.

Обсяги переробки нафти в РФ минулого місяця, ймовірно, залишалися нижче 4 млн барелів на добу, що змусило спрямовувати на експорт ту сировину, яку не вдалося переробити всередині країни.

Внутрішній дефіцит та субсидії заводам

Через дефіцит моторного пального уряд РФ продовжив до кінця жовтня заборону на більшість зовнішніх продажів дизеля, які до початку інтенсивних атак становили близько 1 млн барелів на добу:

минулого місяця російський уряд виплатив нафтовим компаніям найбільшу субсидію за понад чотири роки, щоб компенсувати постачання автомобільного пального на внутрішній ринок;

втрата надходжень від експорту дизеля поряд із багаторічним максимумом витрат на субсидії виснажують військовий бюджет Москви;

за чотиритижневий період середня ціна партій ключової російської марки Urals у Балтійському морі досягла воєнного максимуму, тоді як вартість інших сортів була дещо нижчою за травневі рівні;

у середньому за чотири тижні валова вартість морського експорту сирої нафти зросла до 2,58 млрд доларів на тиждень (на 200 млн доларів більше порівняно з періодом до 27 вересня), хоча за останній тиждень доходи впали на 160 млн доларів через зменшення кількості відвантажених танкерів.

Географія постачань

Основними покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія, на постачання до яких також вплинуло обмеження відвантажень із Перської затоки через воєнні дії між США та Іраном:

постачання азійським клієнтам (включно з танкерами без остаточного місця призначення) за чотири тижні до 4 жовтня зросли до 3,63 млн барелів на добу;

відвантаження замовникам у Середземноморському регіоні впали приблизно до 130 000 барелів на добу;

постачання до Туреччини зросли до майже 100 000 барелів на добу, тоді як до Єгипту знизилися до приблизно 30 000 барелів на добу;

імпорт сировини Сирією впав до нуля із серпня після її згоди суттєво скоротити закупівлі російської нафти на переговорах зі США щодо зняття решти санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи Росії впали через обвал видобутку до 17-річного мінімуму. Нафтогазові доходи Росії з початку року скоротилися на 17%, попри те, що ціни на російську нафту досягли максимумів за понад десятиліття. Причиною падіння надходжень стали перебої у видобутку та експорті через війну проти України, а також зміцнення курсу рубля.