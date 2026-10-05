Росія виплатила нафтовикам $3,6 млрд компенсацій через удари по НПЗ

Уряд Росії у вересні виплатив нафтовим компаніям найбільшу субсидію за понад чотири роки за постачання автомобільного пального на внутрішній ринок. Виплати зросли на тлі ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Обсяг так званого паливного демпфера у вересні склав 305,5 млрд рублів (близько 3,6 млрд доларів). Це найвищий щомісячний показник із моменту рекорду у квітні 2022 року. Загалом із початку року виплати нафтовикам із російського бюджету перевищили 14 млрд доларів.

Удар по бюджету та дефіцит на заправках

Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі — від трубопроводів та експортних терміналів до НПЗ, — щоб скоротити доходи, які фінансують війну Кремля, що триває вже п'ятий рік. Атаки призвели до скорочення виробництва нафтопродуктів, створили дефіцит бензину по всій країні, а також змусили запровадити нормування відпуску пального та спричинили довгі черги на АЗС.

Через атаки переробники змушені проводити масштабні позапланові ремонти на пошкоджених заводах, які скоротили або повністю зупинили роботу. Державні субсидії покликані підтримати виробників, проте вони суттєво вимивають ресурси бюджету:

вересневі виплати нафтовикам лише трохи поступилися чистим доходам, які нафтова галузь сплатила до скарбниці минулого місяця (323,3 млрд рублів);

загальні чисті доходи РФ від нафти й газу у вересні впали більш ніж на 22% у річному вираженні — до 452,4 млрд рублів, попри зростання цін на нафту Urals та ослаблення рубля. Основною причиною падіння стали саме гігантські виплати субсидій;

за даними документів до проєкту трирічного бюджету РФ, за весь 2026 рік субсидії на пальне можуть сягнути 1,93 трлн рублів, а наступного року очікується їх зниження до 1,18 трлн рублів.

Як працює механізм виплат

Субсидії розраховують на основі обсягів автомобільного пального, поставленого на внутрішній ринок, та різниці між внутрішніми й експортними гуртовими цінами. Компенсації продовжують виплачувати навіть попри заборону експорту більшості видів бензину, дизелю та авіагасу (заборона на вивезення дизельного пального діє щонайменше до кінця жовтня).

Основну частину коштів отримують найбільші компанії, зокрема "Роснефть" та "Татнефть", оскільки саме вони керують ключовими НПЗ. Крім того, щоб наситити внутрішній ринок, влада дозволила отримувати виплати й імпортерам пального.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters зазначив, що країна посилить удари по російських енергетичних об'єктах у відповідь на цілодобові обстріли української інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи Росії впали через обвал видобутку до 17-річного мінімуму. Нафтогазові доходи Росії з початку року скоротилися на 17%, попри те, що ціни на російську нафту досягли максимумів за понад десятиліття. Причиною падіння надходжень стали перебої у видобутку та експорті через війну проти України, а також зміцнення курсу рубля.