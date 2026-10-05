Росія втратила понад половину нафтопереробних потужностей через українські удари

Далекобійні удари Сил безпеки та оборони України вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

За словами міністра оборони Євгенія Хмари, українські атаки спрямовані на послаблення «російської воєнної машини» та знищення її воєнно-економічного потенціалу.

Міністр зауважив, що розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони.

"Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу", — розповів Хмара.

Він зазначив, що лише нещодавно були уражені Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Лузький, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ.

Міністр додав, що наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат.

"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії”, — підкреслив Хмара.

Він назвав далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії, одним із пріоритетів Міністерства оборони.

"Цього року ми втричі наростили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо масштабувати спроможності deep strike", - пообіцяв Хмара.

Наслідки системних ударів по НПЗ

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших восьми місяців російські НПЗ зазнавали ударів українських безпілотників у середньому раз на три дні. З 32 великих заводів атак уникли лише п'ять, розташованих у Східному Сибіру та на Далекому Сході за 3500–6500 км від кордону.

Крім того, 20 вересня після чергового удару повністю зупинив виробництво Московський НПЗ.

В МЕА не очікують відновлення виробництва до кінця року, зазначаючи, що цілями атак дедалі частіше стають установки вторинної переробки нафти, які відповідають за вихід якісного палива. Якщо прості пошкодження усуваються за два тижні, то на відновлення вторинних установок потрібно від 6 до 8 місяців.

Криза в нафтопереробці також зупинила загальне зростання російської промисловості. За підсумками восьми місяців воно не змінилося порівняно з січнем–серпнем 2025 року, а в серпні було на 0,6% нижчим за минулорічний рівень.

Удари України по НПЗ обвалили переробку нафти в Росії. Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по НПЗ та складнощі з ремонтом обладнання через міжнародні санкції.

Важливо, що вигоди для Кремля підриваються забороною на закордонні продажі дизельного палива, яка була продовжена до жовтня.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля Володимир Путін заборонив публікувати дані про експорт російської нафти та роботу НПЗ. Відповідний указ запроваджує масштабні обмеження на доступ до інформації про постачання енергоносіїв і роботу заводів.