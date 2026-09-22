Московський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки українських дронів

Московський нафтопереробний завод після атаки українських безпілотників 20 вересня припинив переробку сирої нафти. Внаслідок удару на підприємстві виникли пожежі, а ремонт пошкодженого обладнання може тривати кілька тижнів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі

На заводі спалахнули дві основні установки

Зазначається, що дрони вдарили по території заводу, через що загорілись обидві основні установки первинної перегонки нафти. Йдеться про установку АВТ-6 потужністю 21,4 тис. тонн на добу, яка забезпечує 53% загальної потужності Московського НПЗ, та комбіновану установку переробки нафти EURO+, розраховану на 18,8 тис. тонн на добу, або 47% потужності заводу.

Через пошкодження виробництво пального на підприємстві зупинили. Водночас із 21 вересня продукція Московського НПЗ не продається на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі.

За словами співрозмовників агентства, на ремонт пошкоджень та відновлення роботи заводу може знадобитися кілька тижнів.

"Газпромнефть-Московский НПЗ" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність заводу становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює переробку нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.

Раніше Московський НПЗ вже припиняв роботу після атак 16 та 18 червня — виходили з ладу обидві установки первинної переробки нафти. За даними Financial Times, підприємство вдалося перезапустити, але воно працювало лише на третину потужності.

Що відомо про удар по Московському НПЗ

У ніч проти 20 вересня Сили оборони України атакували Московський НПЗ у районі Капотня. У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли про ураження установки первинної переробки АВТ-6, комплексної установки переробки нафти та установки ізомеризації.

Українська оборонна компанія Fire Point заявила, що завод уразили безпілотники FP-1.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито відбила "наймасовішу атаку" БПЛА на столицю та знищила понад 1 600 безпілотників. За його словами, 450 дронів нібито збили на підльоті до Москви.

Виведено з ладу 45% нафтопереробки в РФ

При цьому у Генштабі ЗСУ зауважили, що станом на 21 вересня 2026 року, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

"Як один з наслідків – у РФ дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5", - зазначає Генштаб.

На заправках в Москві зник бензин після удару українських безпілотників і великої пожежі на нафтозаводі в Капотні.

Також в Ленінградській області РФ залишилися без пального 120 заправок, а бензин планують продавати за номерами автомобілів. Криза в регіоні посилилася після зупинки заводу "Кінеф" і триватиме щонайменше до кінця вересня.

Станом на середину вересня в Росії загострився масштабний дефіцит автомобільного пального: бензин відсутній майже на кожній другій автозаправній станції.