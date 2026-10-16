"Нова пошта" втратила через війну більше, ніж заробила за пів року

"Нова пошта" оцінює свої збитки від початку повномасштабного вторгнення приблизно у 3 млрд грн. У цю суму входять як наслідки російських атак, так і втрати терміналів на окупованих територіях.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву співзасновника "Нової пошти" Володимира Поперешнюка, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"Втрати ми оцінюємо десь в 3 мільярди гривень під час всієї війни. І це оцінка втрат навіть терміналів на окупованих територіях", – заявив Поперешнюк.

На тлі російських ударів компанія перебудовує логістику, щоб зменшити потенційні втрати. Зокрема, "Нова пошта" намагається скоротити кількість посилок, які одночасно перебувають у терміналах, і швидше доставляти їх клієнтам.

За словами Поперешнюка, основну небезпеку під час влучань становлять пожежі, тому компанія прагне не накопичувати великі обсяги відправлень в одному місці.

Працівники також відстежують повітряні тривоги та загальну безпекову ситуацію, щоб оперативно реагувати на загрози.

Влітку 2026 року "Нова пошта" оцінювала обсяг інвестицій у відновлення пошкодженого Росією майна у понад 1 млрд грн.

Водночас компанія продовжує міжнародне розширення. За словами Поперешнюка, "Нова пошта" активно розвиває сервіси у Молдові, Чехії та Польщі, а також нарощує присутність на інших ринках, зокрема у США.

У першому півріччі 2026 року консолідований чистий прибуток "Нової пошти" зріс на 24,3% – до 2,195 млрд грн, а виручка – на 31,8%, до 39,127 млрд грн.

Нагадаємо, після серії російських ударів "Нова пошта" почала переходити на децентралізовану модель логістики, перетворюючи вантажні відділення на локальні склади та розподіляючи ризики між більшою кількістю об'єктів.