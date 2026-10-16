"Новая почта" потеряла из-за войны больше, чем заработала за полгода

"Новая почта" оценивает свои убытки с начала полномасштабного вторжения примерно в 3 млрд грн. В эту сумму входят как последствия российских атак, так и потери терминалов на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Потери мы оцениваем где-то в 3 миллиарда гривен во время всей войны. И это оценка потерь даже терминалов на оккупированных территориях", – заявил Поперешнюк.

На фоне российских ударов компания перестраивает логистику, чтобы снизить потенциальные потери. В частности, "Новая почта" пытается сократить количество посылок, одновременно находящихся в терминалах, и быстрее доставлять их клиентам.

По словам Поперешнюка, основную опасность при попадании представляют пожары, поэтому компания стремится не накапливать большие объемы отправлений в одном месте.

Работники также отслеживают воздушные тревоги и общую ситуацию безопасности, чтобы оперативно реагировать на угрозы.

Летом 2026 года "Новая почта" оценивала объем инвестиций в восстановление поврежденного Россией имущества более чем в 1 млрд грн.

В то же время, компания продолжает международное расширение. По словам Поперешнюка, "Новая почта" активно развивает сервисы в Молдове, Чехии и Польше, а также увеличивает присутствие на других рынках, в частности в США.

В первом полугодии 2026 года консолидированная чистая прибыль "Новой почты" выросла на 24,3% – до 2,195 млрд грн, а выручка – на 31,8%, до 39,127 млрд грн.

Напомним, после серии российских ударов "Новая почта" начала переходить на децентрализованную модель логистики, превращая грузовые отделения в локальные склады и распределяя риски между большим количеством объектов.