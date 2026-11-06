Владелец одной из крупнейших аптечных сетей Украины покупает конкурента

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Фарма-Сити", конечным бенефициаром которого является владелец сети "Аптека Доброго дня" Игорь Червоненко, получить контроль над компанией "Маркет Универсал ЛТД", управляющей аптечной сетью DS

Как пишет Dilo, соответствующее решение АМКУ принял 5 ноября.

Регулятор разрешил получить контроль ООО Фарма-Сити над ООО Маркет Универсал ЛТД,

Согласно решению, "Фарма-Сити" приобретет долю в "Маркете Универсал ЛТД", что обеспечит ей более 50% голосов в высшем органе управления компании. Таким образом компания сможет контролировать сеть DS.

О сети аптек DS

"Маркет Универсал" основала сеть аптек DS в 1992 году. По данным YouControl, среди ее совладельцев – Олег Никулишин, Сергей Дихтяр и Николай Шморгай. В мае 2024 года в состав собственников также вошли Анастасия Романова с долей 12,5% и ООО "Холдерс Фарм", которому принадлежит 24%.

Сейчас у сети есть 371 аптека в 120 городах 16-ти областей Украины.

Выручка ООО "Маркет Универсал ЛТД" за первое полугодие 2026 года упала на 22% до 528,3 млн грн. Компания вышла из прибыли в 17,2 млн грн в убыток в 640 000 грн.

Об "Аптеке Доброго дня"

По данным YouControl, владельцами ООО "Фарма-Сити" являются кипрская компания Фарминвест Холдингз Лимитед (99,5%) и ООО "Аптека Доброго Дня" (0,5%). Конечным бенефициарным владельцем компании является Игорь Червоненко. Он является председателем правления Аптечной профессиональной ассоциации Украины и младшим братом эксминистра транспорта и экспредседателя Запорожской ОГА Евгения Червоненко.

Аптека Доброго Дня основана в 2006 году. На июль 2025 г. сеть занимала 5% аптечного рынка Украины и входила в топ-5 крупнейших аптечных сетей, свидетельствуют данные Proxima Research. По данным самой компании, сеть насчитывает более 800 аптек по всей стране.

По итогам 2025 года совокупная выручка компаний группы составила около 9,5 млрд грн.

В сентябре российские войска атаковали состав "Аптеки доброго дня" - одной из крупнейших аптечных сетей Украины. Тогда сотни тонн лекарства были уничтожены в результате удара.