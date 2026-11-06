Власник однієї з найбільших аптечних мереж України купує конкурента

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Фарма-Сіті", кінцевим бенефіціаром якого є власник мережі "Аптека Доброго дня" Ігор Червоненко, отримати контроль над компанією "Маркет Універсал ЛТД", яка управляє аптечною мережею D.S.

Як пише Dilo, відповідне рішення АМКУ ухвалив 5 листопада.

Регулятор дозволив набути контроль ТОВ Фарма-Сіті над ТОВ Маркет Універсал ЛТД,

Згідно з рішенням, "Фарма-Сіті" придбає частку в "Маркет Універсал ЛТД", що забезпечить їй понад 50% голосів у вищому органі управління компанії. Таким чином, компанія зможе контролювати мережу D.S.

Про мережу аптек D.S

"Маркет Універсал" заснувала мережу аптек D.S. у 1992 році. За даними YouControl, серед її співвласників – Олег Никулишин, Сергій Діхтяр і Микола Шморгай. У травні 2024 року до складу власників також увійшли Анастасія Романова з часткою 12,5% та ТОВ "Холдерс Фарм", якому належить 24%.

Зараз мережа має 371 аптеку у 120 містах 16-ти областей України.

Виторг ТОВ "Маркет Універсал ЛТД за перше півріччя 2026 року впав на 22% до 528,3 млн грн. Компанія вийшла з прибутку в 17,2 млн грн у збиток в 640 000 грн.

Про "Аптеку Доброго дня"

За даними YouControl, власниками ТОВ "Фарма-Сіті" є кіпрська компанія Фармінвест Холдінгз Лімітед (99,5%) і ТОВ "Аптека Доброго Дня" (0,5%). Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігор Червоненко. Він є головою правління Аптечної професійної асоціації України та молодшим братом ексміністра транспорту та ексголови Запорізької ОДА Євгена Червоненка.

Аптека Доброго Дня заснована у 2006 році. На липень 2025 року мережа займала 5% аптечного ринку України і входила у топ-5 найбільших аптечних мереж, свідчать дані Proxima Research. За даними самої компанії, мережа має понад 800 аптек по всій країні.

За підсумками 2025 року сукупний виторг компаній групи становив близько 9,5 млрд грн.

У вересні російські війська атакували склад "Аптеки доброго дня" — однієї з найбільших аптечних мереж України. Тоді сотні тонн ліків були знищені внаслідок удару.