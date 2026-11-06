Втрати ворога станом на 6 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1717 добу повномасштабної війни становлять 1 601 830 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:

особового складу – близько 1 601 830 (+2 440) осіб;

танків – 12 456 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 651 (+8) од.;

артилерійських систем – 51 956 (+54) од.;

РСЗВ – 2 254 (+0) од.;

засобів ППО – 1 744 (+6) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 085 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 597 616 (+1 395) од.;

крилатих ракет – 5 192 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 170 929 (+673) од.;

спеціальної техніки – 4 878 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 196 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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