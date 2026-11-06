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Втрати ворога станом на 6 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1717 добу повномасштабної війни становлять 1 601 830 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 601 830 (+2 440) осіб;
- танків – 12 456 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 651 (+8) од.;
- артилерійських систем – 51 956 (+54) од.;
- РСЗВ – 2 254 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 744 (+6) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 085 (+8) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 597 616 (+1 395) од.;
- крилатих ракет – 5 192 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 170 929 (+673) од.;
- спеціальної техніки – 4 878 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 196 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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