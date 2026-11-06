Потери врага по состоянию на 6 ноября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1717 сутки полномасштабной войны составляют 1 601 830 человек.

Потери России в войне на 6 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 ноября потеряла:

личного состава – около 1 601 830 (+2 440) человек;

танков – 12 456 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 651 (+8) ед;

артиллерийских систем – 51 956 (+54) ед;

РСЗО – 2 254 (+0) ед.;

средств ПВО – 1 744 (+6) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3085 (+8) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 597 616 (+1 395) ед;

крылатых ракет – 5 192 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 170 929 (+673) ед;

специальной техники – 4 878 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 196 враждебных БпЛА типа Shahed (70 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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