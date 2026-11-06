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Потери врага по состоянию на 6 ноября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1717 сутки полномасштабной войны составляют 1 601 830 человек.
Потери России в войне на 6 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 601 830 (+2 440) человек;
- танков – 12 456 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 651 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 51 956 (+54) ед;
- РСЗО – 2 254 (+0) ед.;
- средств ПВО – 1 744 (+6) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3085 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 597 616 (+1 395) ед;
- крылатых ракет – 5 192 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 170 929 (+673) ед;
- специальной техники – 4 878 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 196 враждебных БпЛА типа Shahed (70 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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