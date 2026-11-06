Карта боевых действий в Украине на 6 ноября 2026 года

Продолжается 1717-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 ноября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 79 авиационных ударов и сбросил 235 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7093 дрона-камикадзе и осуществили 2794 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Нескучное, Храповщина, Бачевск, Уланово, Фотовыж, Бессалевка, Толстодубово, Сопич, Искрисковщина, Малая Корчаковка, Корчаковка, Мирополье, Яструбщина, Новоконстантиновка, Пирог Алексеевка, Хотинь, Рогизно, Новая Сечь, Горки, Могрица, Марьино, Садки, Отруба, Заречье, Малушино, Кровное, Юнаковка, Андреевка, Кондратовка Сумской области; Михальчина-Слобода Черниговской области. Авиаудары получили населенные пункты Эсмань и Кияница.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, четыре артиллерийские системы и три пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара, применив четыре КАБ, и произвел 185 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки противника в сторону населенного пункта Малая Волча и в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении оккупанты провели два штурмовых действия, атакуя в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили три атаки в сторону Ставков, Дибровы и в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районах населенных пунктов Юрковка и Николаевка.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 11 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населённых пунктов Константиновка, Степановка и в сторону Роскошного.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Вольное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Егоровка, Косовцево, Горькое и вблизи Доброполья.

На Ореховском направлении оккупанты проводили атаку в сторону населенного пункта Лукьяновское.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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