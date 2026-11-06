Путіна просять відібрати у Coca-Cola російські активи через підтримку України

Російський бізнес американської корпорації Coca-Cola може перейти під контроль підприємця та депутата Вадима Смагіна, якому раніше також дісталися російські активи польсько-американського виробника металевої упаковки Canpack.

Як пише Dilo, про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Зазначається, що у середині жовтня алтайський виробник пива та лимонадів "Бочкарі", яким володіє Смагін, звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна з проханням про передачу АТ "Мултон" та ТОВ "Мултон партнерс" під своє управління. Ці компанії, вартість яких оцінюється майже в 250 млрд рублів (3,1 мільярда доларів США), до 2022 займалися розливом в Росії брендів Coca-Cola, поки корпорація не оголосила про вихід з РФ.

У листі до Путіна йдеться про те, що зупинка інвестицій "Мултоном" негативно впливає на податкові виплати компанії та ситуацію в російській економіці, а глобальна Coca-Cola надає підтримку Україні. Також автори звернення заявили, що корпорація спонсорує міжнародні турніри, куди росіян не пускають через санкції.

"Мултон" - найбільший виробник безалкогольних напоїв у РФ. З 2022 року компанія випускає напої під брендами "Добрий", Rich, "Моя Сім'я", Pulpy, Burn, BonAqua та інші.

Смагін є чинним депутатом Алтайського краю від "Єдиної Росії".

У вересні Смагін став власником колишніх заводів Canpack у РФ, які 31 грудня 2025 указом Путіна були відібрані у колишніх господарів.

Тоді 100% часток ТОВ "Кен-Пак" та ТОВ "Кен-Пак Завод упаковки" тимчасово передали російській компанії "СтальЕлемент". CanPack випускала у Росії алюмінієві банки для напоїв, займаючи близько 30% внутрішнього ринку. У серпні два заводи вивели з-під управління, а 10 вересня Canpack оголосила про їх продаж за $122 млн.

Націоналізація іноземного бізнесу в РФ

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького ритейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Також Путін передав російські активи міжнародного оптового оператора Metro під тимчасове управління компанії АТ УК Торг РУС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ запровадила тимчасове управління у понад 135 фірмах, пов'язаних з іноземним капіталом.

У 2023 році Путін передав російські активи Danone та пивоварної компанії Carlsberg російським власникам.