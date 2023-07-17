Москва захопила російських "дочок" Danone і Carlsberg Baltika, — FT

Відповідно до указу, підписаного російським лідером Володимиром Путіним, РФ взяла під контроль російську дочірню компанію французького виробника йогуртів Danone, а також частку пивної компанії Carlsberg.

Про це повідомила британська щоденна газета Financial Times, назвавши подію "захопленням".

В указі сказано, що іноземні пакети акцій Danone Russia і пивзаводів "Балтика" переходять у "тимчасове управління" "Росимущества".

"Цей крок знаменує собою перший випадок, коли Росія захоплює дочірні компанії західних компаній після того, як вона придбала фінську Fortum і німецьку Uniper у квітні", – зазначають в FT.

В Кремлі стверджують, що таким чином хочуть "конфіскувати" активи компаній, які прийшли в РФ з "недружніх країн".

Відомо, що Carlsberg та Danone оголошували про плани вийти з РФ, але чи вдалося їм це, не повідомляли. Рішення Москви для обох компаній було несподіванкою, вони планують з'ясувати подробиці.

Нещодавно Danone оголосила, що планує вивести з російського ринку частину брендів. Йдеться про такі торгові марки, як Activia, Alpro, Actimel і Danone. З початку року російський бізнес Danone приніс компанії 5% чистого продажу. У Росії компанія представлена брендами: "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Растішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac,"Тема" , Nutrilon, "Малютка".