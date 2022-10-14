Danone оголосила про вихід з російського ринку

Французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone через майже 8 місяців після вторгнення Росії в Україні все ж таки вирішила піти з ринку країни-агресора. Компанія планує продати контроль над своїм виробництвом молочних та рослинних продуктів в РФ.

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Про це 14 жовтня повідомила пресслужба головного офісу Danone.

Компанія не розкриває, кому передасть свій так званий підрозділ Essential Dairy and Plant-based (EDP). Зазначається, що транзакцію мають ще затвердити регулюючі органи.

Угода може призвести до списання до 1 мільярда євро. З початку року російський бізнес Danone приніс компанії 5% чистого продажу. У Росії компанія представлена брендами: "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Растішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac,"Тема" , Nutrilon, "Малютка".

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Danone заявила, що всі варіанти щодо її російського бізнесу розглядаються.

У квітні компанія повідомляла про частковий вихід з РФ, однак тоді російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу офісу компанії у Москві спростували цю інформацію.

Після початку російського вторгнення в Україну більше тисячі іноземних компаній оголосили про зупинення роботи в Росії або про вихід з російського ринку. Російська влада через це оголосила так зване "імпортозаміщення". Наприклад, після того, як мережа ресторанів McDonald's продала свій російський бізнес і остаточно пішла з РФ, в країні на заміну відкрили мережу "Смачно і крапка".

Однак, в закладах, наприклад, не буде картоплі фрі, тому що в країні просто немає картоплі потрібного сорту в достатньому обсязі.