Про вихід з РФ в один день заявили відомі виробники побутової техніки, шин та ліфтів

Один з найбільших виробників побутової техніки Whirlpool, виробник шин Michelin та світовий лідер в галузі виробництва ліфтів та ескалаторів KONE у вівторок, 28 червня, заявили, що продають свої російські бізнеси та йдуть з РФ назавжди.

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Відомо, що турецька компанія Arcelik вже підписала угоду з Whirlpool про купівлю її російських активів - АТ "Індезіт Інтернешнл" та ТОВ "Вірлпул Рус". За попередньою інформацією, Whirlpool продала свій російський бізнес за суму, що не перевищує 220 млн євро. Але остаточна ціна залежить від кількох факторів, тож виплати планується розтягнути на десять років.

За підсумками операції Arcelik отримає завод у Липецьку, що дозволяє випускати 2,8 млн холодильників і пральних машин щорічно.

Компанія Michelin заявила, що збирається передати свій російський бізнес місцевому топ-менеджменту. Таке рішення ухвалили, тому що виробник шин не може забезпечити постачання до РФ.

"Група змушена запланувати передачу всіх своїх операцій у Росії до кінця 2022 року та розглядає можливість передачі контролю над своїми адміністративними, торговельними та виробничими операціями нинішньому місцевому керівництву", - йдеться у пресрелізі Michelin.

А ось корпорація KON йде з РФ через російську військову агресію в Україні. Компанія приняла рішення про передачу свого російського підрозділу (АТ "КОНЕ Ліфтс") його топ-менеджерам. KONE поступово згортає свою роботу у Росії, заявили в компанії.

Для продажу свого бізнесу компанії необхідно ще отримати схвалення російського регулятора, прогнозується, що угоду укладуть у IV кварталі 2022 року. Угоду між KONE та майбутнім новим власником підписали 28 червня.

Раніше шведська корпорація IKEA заявила, що не бачить можливості відновити роботу в РФ, тому вирішила остаточно піти з російського ринку. Компанія продасть всі чотири фабрики у Росії, а всіх співробітників скоротять. McDonald's також знайшов покупця свого російського бізнесу.