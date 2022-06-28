Об уходе из РФ в один день заявили известные производители бытовой техники, шин и лифтов

Крупнейший производитель бытовой техники Whirlpool, производитель шин Michelin и мировом лидере в области производства лифтов и эскалаторов KONE во вторник, 28 июня, заявили, что продают свои российские бизнесы и уходят из РФ навсегда.

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Известно, что турецкая компания Arcelik уже подписала соглашение с Whirlpool о покупке ее российских активов — АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус". По предварительной информации, Whirlpool продала свой российский бизнес за сумму, не превышающую 220 млн евро. Но окончательная цена зависит от нескольких факторов, поэтому выплаты планируется растянуть на десять лет.

По итогам сделки Arcelik получит завод в Липецке, позволяющий выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин ежегодно.

Компания Michelin заявила, что собирается передать свой российский бизнес местному топ-менеджменту. Такое решение приняли, потому что производитель шин не может обеспечить поставки в РФ.

"Группа вынуждена запланировать передачу всех своих операций в России к концу 2022 года и рассматривает возможность передачи контроля над своими административными, торговыми и производственными операциями нынешнему местному руководству" — говорится в пресс-релизе Michelin.

А вот корпорация KON уходит из РФ из-за российской военной агрессии в Украине. Компания приняла решение о передаче своего российского подразделения (АО "КОНЕ Лифтс") его топ-менеджерам. KONE постепенно сворачивает свою работу в России, заявили в компании.

Для продажи своего бизнеса компании необходимо еще получить одобрение российского регулятора, прогнозируется, что сделку заключат в IV квартале 2022 год. Соглашение между KONE и будущим новым владельцем подписали 28 июня.

Ранее шведская корпорация IKEA заявила, что не видит возможности возобновить работу в РФ, поэтому приняла решение окончательно уйти с российского рынка. Компания продаст все четыре фабрики в России, а всех сотрудников сократят. McDonald's также нашел покупателя для своего российского бизнеса.