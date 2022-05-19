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Бизнес
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McDonald's нашел покупателя для своего российского бизнеса

McDonald's нашел покупателя для своего российского бизнеса
В РФ решили открыть отечественный "МакДональдз"

Американская корпорация McDonald's решила продать свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Этому же бизнесмену принадлежит компания “ГиД”, которая управляла 25 ресторанами McDonald’s в РФ. Об этом сообщают росСМИ.

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Предварительно известно, что новый владелец бизнеса сохранит рабочие места за персоналом, работающим в открытых сейчас ресторанов. По условиях договора, сотрудников не смогут уволить следующие два года. 

Уточняем, что компания “ГиД” руководила 25 заведениями McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

В марте McDonald's закрыл все свои 850 ресторанов на территории России из-за вторжения российских войск в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.

16 мая сеть ресторанов объявила, что продаст свой бизнес в России.

Автор:
Вита Молодан