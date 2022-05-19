McDonald's знайшов покупця для свого російського бізнесу

Американська корпорація McDonald's вирішила продати свій бізнес у Росії підприємцю Олександру Говору. Цьому ж бізнесмену належить компанія "ГіД", яка керувала 25 ресторанами McDonald's у РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

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Попередньо відомо, що новий власник бізнесу збереже робочі місця за персоналом, який працює у відкритих ресторанах. За умовами договору, співробітників не зможуть звільнити наступні два роки.

Уточнюємо, що компанія "ГіД" керувала 25 закладами McDonald's у Новосибірську, Бердську, Томську, Кемерово, Новокузнецьку, Барнаулі та Красноярську.

У березні McDonald's закрив усі свої 850 ресторанів на території Росії через вторгнення російських військ до України. При цьому мережа продовжила платити зарплату 62 тисячам російських працівників.

16 травня мережа ресторанів оголосила, що продасть свій бізнес у Росії.