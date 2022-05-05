МакДональдз не відкриє ресторани в Україні, доки буде загроза обстрілів

24 лютого компанія МакДональдз закрила ресторани в Україні.

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Заклади лишатимуться зачинені, доки зберігатимуться загрози атак з боку РФ.

Про це розповіли Delo.ua у пресслужбі компанії.

Раніше компанія опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2022 року. Так, у першому кварталі 2022 року прибуток мережі ресторанів МакДональдз скоротився на 28% у річному обчисленні — до $1,1 млрд ($1,48 на акцію).

У цей же період 2021-го показник становив $1,54 млрд ($2,05 на акцію).

Основною причиною падіння доходів є закриття ресторанів в Україні та РФ у зв'язку з війною. При цьому витрати на оплату оренди приміщень, виплату зарплат працівникам закритих закладів та виплати постачальникам загалом становили 27 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2022 року МакДональдз відкрив кухні по всій Україні для передачі їжі військовим зі своїх ресторанів.