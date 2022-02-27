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McDonald's та KFC відкривають кухні по всій Україні, щоб видати їжу українським військовим

McDonald's та KFC відкривають кухні по всій Україні, щоб видати їжу українським військовим
Фото: прес-служба McDonald's

Представники міськрад зможуть забрати продукцію самостійно та розподілити туди, де вона потрібна найбільше.

Американські мережі фаст-фуд KFC та McDonald's відкривають кухні по всій Україні для передачі їжі військовим зі своїх ресторанів. Про це повідомили у компанії.

У компанії McDonald's заявили, що намагаються зв'язатися з місцевою владою у різних містах країни та пропонує видавати їжу з ресторанів для українських солдатів, де зараз щодо безпечно перебувати співробітникам мережі.

Ресторан видаватиме: булочки, донати, десерти, сир, яйця, молоко, вода, соки, помідори, яблука, кондименти та склянки.

Станом на сьогодні McDonald's вже передали та готують до передачі продуктів таким міськрадам:

  1. Львівська.
  2. Франківська.
  3. Рівненська.
  4. Хмельницька.
  5. Криворізька.
  6. Вінницька.

У компанії додали, що список місць доповнюватиметься. Таким чином, представники міськрад зможуть забрати продукцію самостійно та розподілити для потреб військових.

До такої ініціативи також приєдналася мережа фастфуд KFC.

Нагадаємо, що у зв'язку із запровадженням військового стану в країні мережа ресторанів McDonald's призупинила роботу всіх закладів в Україні.