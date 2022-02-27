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McDonald's та KFC відкривають кухні по всій Україні, щоб видати їжу українським військовим
Представники міськрад зможуть забрати продукцію самостійно та розподілити туди, де вона потрібна найбільше.
Американські мережі фаст-фуд KFC та McDonald's відкривають кухні по всій Україні для передачі їжі військовим зі своїх ресторанів. Про це повідомили у компанії.
У компанії McDonald's заявили, що намагаються зв'язатися з місцевою владою у різних містах країни та пропонує видавати їжу з ресторанів для українських солдатів, де зараз щодо безпечно перебувати співробітникам мережі.
Ресторан видаватиме: булочки, донати, десерти, сир, яйця, молоко, вода, соки, помідори, яблука, кондименти та склянки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Станом на сьогодні McDonald's вже передали та готують до передачі продуктів таким міськрадам:
- Львівська.
- Франківська.
- Рівненська.
- Хмельницька.
- Криворізька.
- Вінницька.
У компанії додали, що список місць доповнюватиметься. Таким чином, представники міськрад зможуть забрати продукцію самостійно та розподілити для потреб військових.
До такої ініціативи також приєдналася мережа фастфуд KFC.
Нагадаємо, що у зв'язку із запровадженням військового стану в країні мережа ресторанів McDonald's призупинила роботу всіх закладів в Україні.