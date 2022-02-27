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Бизнес
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McDonald's и KFC открывают кухни по всей Украине, чтобы выдать еду украинским военным

McDonald's и KFC открывают кухни по всей Украине, чтобы выдать еду украинским военным
Фото: пресс-служба McDonald's

Представители горсоветов смогут забрать продукцию самостоятельно и распределить туда, где она нужна больше всего. 

Американские сети фаст-фуд KFC и McDonald's открывают кухни по всей Украине для передачи еды военным из своих ресторанов. Об этом сообщили компании. 

В компании McDonald's заявили, что пытаются связаться с местными властями в разных городах страны и предлагает выдавать еду из ресторанов для украинских солдат, где сейчас относительно безопасно находиться сотрудникам сети. 

Ресторан будет выдавать: булочки, донаты, десерты, сыр, яйца, молоко, вода, соки, помидоры, яблоки, кондименты и стаканы.

По состоянию на сегодня McDonald's уже передали и готовят к передаче продуктов таким горсоветам: 

  1. Львовский. 
  2. Франковский. 
  3. Ровненский. 
  4. Хмельницкий. 
  5. Криворожский. 
  6. Винницкий. 

В компании добавили, что список мест будет дополняться. Таким образом представители горсоветов смогут забрать продукцию самостоятельно и распределить для нужд военных.  

К такой инициативе также присоединилась сеть фаст-фуд KFC.

Напомним, что в связи с введением военного положения в стране сеть ресторанов McDonald's приостановила работу всех заведений в Украине. 