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McDonald's и KFC открывают кухни по всей Украине, чтобы выдать еду украинским военным
Представители горсоветов смогут забрать продукцию самостоятельно и распределить туда, где она нужна больше всего.
Американские сети фаст-фуд KFC и McDonald's открывают кухни по всей Украине для передачи еды военным из своих ресторанов. Об этом сообщили компании.
В компании McDonald's заявили, что пытаются связаться с местными властями в разных городах страны и предлагает выдавать еду из ресторанов для украинских солдат, где сейчас относительно безопасно находиться сотрудникам сети.
Ресторан будет выдавать: булочки, донаты, десерты, сыр, яйца, молоко, вода, соки, помидоры, яблоки, кондименты и стаканы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на сегодня McDonald's уже передали и готовят к передаче продуктов таким горсоветам:
- Львовский.
- Франковский.
- Ровненский.
- Хмельницкий.
- Криворожский.
- Винницкий.
В компании добавили, что список мест будет дополняться. Таким образом представители горсоветов смогут забрать продукцию самостоятельно и распределить для нужд военных.
К такой инициативе также присоединилась сеть фаст-фуд KFC.
Напомним, что в связи с введением военного положения в стране сеть ресторанов McDonald's приостановила работу всех заведений в Украине.