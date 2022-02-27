Оккупанты пытались проехать в фурах АТБ в Николаев — начался бой. В АТБ заявили, что их фуры на месте

В компании сообщили, что движение автоколонн находится под постоянным контролем и GPS-мониторингом.

В Николаеве наряд Национальной гвардии Украины совместно с городским комиссаром остановили фуры с маркировкой продуктовой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Началось сражение. Все русские военные были обезврежены. Об этом сообщает МВД Украины.

На запрос Delo.ua в пресс-службе компании заявили, что это ложная и фейковая информация.

"Каналами коммуникации начинают распространять информацию о якобы использовании российскими военными грузовых автомобилей АТБ для своего перемещения. В частности, что в Николаеве на КПП были остановлены две фуры, в которых были российские военные. Во время боя они были уничтожены. Это ложная и фейковая информация!" — заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что деятельность транспортных автоколонн компании осуществляется в усиленном режиме. Движение автоколонн находится под постоянным контролем и GPS-мониторингом. Со всеми диспетчерами и водителями организована оперативная коммуникация. Поэтому на сегодняшний день все транспортные средства компании АТБ работают исключительно на обеспечение населения продуктами питания.

Напомним, что магазины АТБ открывают подвальные помещения для укрытия от обстрелов. Адрес ближайшего к вам магазина с подвальным помещением можно найти здесь.