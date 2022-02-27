ЕВА призывает бизнес не работать с Россией, как это сделали Audi, Volkswagen, Skoda и другие автомобильные корпорации

ЕВА призвала предпринимателей отказаться от партнерства с россиянами и не вести бизнес в России "из-за позорной агрессии – войны, которую РФ развязала в Украине".

Некоторые компании уже приняли такие решения. Например, многие крупные европейские и американские производители (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) отказались от поставок автомобилей в Россию, отметили в ЕВА.

Для банков — это заблокировать все операции, которые могут производиться с помощью платежных карт стран-агрессоров – Российской Федерации и Беларуси, сделать невозможными любые переводы российскими и белорусскими картами, оплата товаров через POS-терминалы и информационно-платежные терминалы, а также снятие наличных средств в банкоматной сети. Такое решение уже принято НБУ.

Мир видит беспрекословную храбрость украинского народа, украинских правоохранительных органов и военных. И сейчас как никогда Украине нужна поддержка бизнеса и его громкий голос, отметило ЕВА.

Было бы прекрасно поддержать эту тенденцию — прекратить бизнес в России и с Россией, присоединившись к списку известных компаний. "Ведь мир, жизнь и справедливость намного важнее денег!" — заключает бизнес-ассоциация и просит тех предпринимателей, которые примут такое решение, сообщать об этом ЕВА на мейл oksana.myronko@eba.com.ua.