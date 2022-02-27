ЄВА закликає бізнес не працювати з Росією, як це зробили Audi, Volkswagen, Skoda та інші автомобільні корпорації

ЄВА закликала підприємців відмовитися від партнерства з росіянами і не вести бізнес у Росії "через ганебну агресію – війну, яку РФ розв'язала в Україні".

Деякі компанії вже ухвалили такі рішення. Наприклад, багато великих європейських та американських виробників (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) відмовилися від постачання автомобілів в Росію, відзначили в ЄВА .

Для банків — це заблокувати всі операції, які можуть здійснюватися за допомогою платіжних карток країн-агресорів – Російської Федерації та Білорусі, унеможливити будь-які перекази російськими та білоруськими картами, оплата товарів через POS-термінали та інформаційно-платіжні термінали, а також зняття готівки коштів у банкоматній мережі. Таке рішення вже ухвалено НБУ.

Світ бачить беззаперечну хоробрість українського народу, українських правоохоронних органів та військових. І з сьогодні як ніколи Україні потрібна підтримка бізнесу та його гучний голос, зазначили в ЕВА.

Було б чудово підтримати цю тенденцію — припинити бізнес у Росії та з Росією, приєднавшись до списку відомих компаній. "Ведь мир, життя і справедливість набагато важливіші за гроші!" — робить висновок бізнес-асоціація і просить тих підприємців, які ухвалять таке рішення, повідомляти про це ЄВА на мейл oksana.myronko@eba.com.ua.