Вантажоперевезення впали майже вдвічі: бізнес вимагає в "Укрзалізниці" переглянути вантажні тарифи

Представники добувної, металургійної, феросплавної, хімічної промисловості та виробники будматеріалів закликали переглянути тарифну політику “Укрзалізниці” та повернути вантажні тарифи до рівня, який діяв станом на 1 січня 2026 року. Бізнес попереджає, що подальше тарифне навантаження може призвести до ще більшого скорочення вантажної бази залізниці.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національної асоціації добувної промисловості України.

Колективне звернення до прем’єр-міністра України підписали представники Національної асоціації добувної промисловості України, ОП “Укрметалургпром”, Української асоціації виробників феросплавів, Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів та Союзу хіміків України. Копію документа також направили голові правління “Укрзалізниці” Олександру Перцовському.

Бізнес попереджає про скорочення вантажної бази

В асоціаціях наголошують, що подальше підвищення вантажних тарифів на тлі скорочення промислового виробництва та ускладнення експортної логістики може спричинити ще більше падіння обсягів перевезень.

За їхніми даними, обсяги вантажних перевезень залізницею скоротилися з 314 млн тонн у 2021 році до прогнозованих 160 млн тонн у 2026 році. Водночас рівень беззбитковості вантажного сегмента оцінюється приблизно у 175 млн тонн на рік.

Таким чином, прогнозований обсяг перевезень у 2026 році на 15 млн тонн нижчий за рівень, який промисловці називають необхідним для беззбиткової роботи вантажного сегмента.

Що пропонує бізнес

Галузеві асоціації пропонують повернути вантажні тарифи до рівня станом на 1 січня 2026 року, а втрати доходів “Укрзалізниці” компенсувати у межах програми IRC.

Також вони закликають запровадити пільгові тарифи та систему знижок для підприємств, розташованих у зоні підвищеного ризику — на відстані до 150–200 км від лінії фронту.

Крім того, пропонується забезпечити повне державне фінансування пасажирських перевезень за моделлю PSO, включно з витратами на утримання відповідної інфраструктури, а також залучити міжнародну підтримку для відновлення, ремонту та захисту локомотивного і вагонного парку.

У НАДПУ наголошують, що фінансова стабільність залізниці не повинна досягатися за рахунок подальшого послаблення вантажовідправників, а пріоритетом має стати відновлення вантажної бази та перевізної спроможності.

Нагадаємо, раніше “Укрзалізниця” запропонувала підвищити вантажні тарифи на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснювали необхідність індексації зростанням витрат на електроенергію, інфляцією та накопиченими збитками. Водночас бізнес закликав не підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею на 30%