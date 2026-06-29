"Укрзалізниця" оновила тарифи на вантажні вагони та платформи: як це вплине на логістику

“Укрзалізниця” з 1 липня 2026 року переглядає ставки плати за використання вагонів філії “Центр транспортної логістики”. У липні подорожчає низка типів рухомого складу, зокрема піввагони, цементовози та фітингові платформи, тоді як окремі позиції залишаться без змін або навіть подешевшають.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

"Укрзалізниця" підвищує тарифи на вагони

З липня 2026 року "Укрзалізниця" оновлює тарифи на використання низки типів вагонів філії "Центр транспортної логістики". Подорожчання стосуватиметься перевезень колією 1520 мм, а також окремих позицій для європейської колії 1435 мм.

У липні зросте вартість використання більшості видів рухомого складу. Зокрема, подорожчають піввагони, цементовози, обкотишовози та фітингові платформи. Водночас частина тарифів залишиться без змін, а окремі позиції навіть знизяться в ціні.

Основні зміни тарифів

Порівняно з червнем 2026 року зростуть ставки на такі типи вагонів:

піввагони - до 1750 грн/добу за вагон без ПДВ (+100 грн);

обкотишовози - до 1198 грн/добу (+100 грн);

цементовози - до 2147 грн/добу (+100 грн);

цистерни для харчових продуктів - до 1600 грн/добу (+100 грн);

цистерни колії 1435 мм моделі Zacns 88 m³ - до 5700 грн/добу (+150 грн);

фітингові платформи 40 футів - до 1950 грн/добу (+200 грн);

фітингові платформи 60 футів - до 1500 грн/добу (+100 грн);

фітингові платформи 80 футів - до 1900 грн/добу (+150 грн).

Що залишиться без змін

Без змін у липні залишаться ставки на:

зерновози — 3271 грн/добу за вагон без ПДВ;

мінераловози — 1408 грн/добу за вагон без ПДВ.

Що подешевшає

Єдиною позицією зі зниженням вартості стануть платформи-лісовози. Їхня ціна становитиме 1410 грн/добу за вагон без ПДВ, що на 200 грн менше порівняно з червнем.

З 1 липня також оновлюються ставки на використання вагонів у вантажному та порожньому рейсах для європейської колії 1435 мм. Зокрема:

піввагони подорожчають з 9,4 до 45,6 швейцарського франка;

фітингові платформи 40 і 60 футів зростуть у ціні до 45,6 франка замість 14,5.

Нові тарифи діятимуть до кінця 2026 року.

Що відомо про плани щодо підвищення тарифів УЗ

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.