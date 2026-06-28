"Укрзалізниця" випустила на маршрут нові вагони українського виробництва

"Укрзалізниця" поповнила склад поїздів на напрямку Київ—Ужгород—Дніпро новими пасажирськими вагонами українського виробництва. Нові вагони вже включили до складу поїзда №29/30 Київ — Ужгород, після чого вони вирушили в рейс №4/3 Ужгород — Дніпро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

З урахуванням вагонів, отриманих місяцем раніше, на напрямку Київ — Ужгород — Дніпро наразі курсують шість нових вагонів українського виробництва.

Вагони оснащені акумуляторними батареями підвищеної місткості, що дозволяють підтримувати роботу кондиціонерів під час тривалих стоянок. У купе встановлені розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення.

Також модернізовано санітарні зони: вбиральні обладнані сповивальними столиками та дитячими сидіннями.

Загалом від початку 2026 року Укрзалізниця отримала 18 нових пасажирських вагонів. Оновлення рухомого складу відбувається на тлі високого попиту на перевезення та потреби у розширенні парку пасажирських вагонів.

Додамо, “Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почне діяти наприкінці червня.